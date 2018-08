Martedì 21 Agosto 2018, 21:09

Nelle prime ore di questa mattina, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino algerino 33enne, Mourri Mohamed Lamine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, per rapina impropria e lesioni personali dolose.Transitando in corso Garibaldi, all’altezza del bar Carraturo, poco prima delle 4, i poliziotti lo hanno sorpreso mentre, con mossa fulminea, strappava dalle mani il cellulare a un uomo intento a parlare al telefonino. Dopo un tentativo di fuga tra via del Lavinaio e via Soprammuro, l'uomo è stato bloccato dai poliziotti con l'auiuto della vittima, poi accompagnata all’ospedale Loreto Mare dove è stato medicato con una prognosi di sei giorni per contusioni multiple e graffi al collo.