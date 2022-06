A Napoli, in via Comunale Ottaviano 58, è stato catturato Tobia Esposito, di 43 anni. che era riuscito a scappare, il 30 novembre scorso nella retata disposta dalla Dda contro 27 persone per camorra, spaccio e omicidi a San Giovanni durante la faida tra l'Alleanza di Secondigliano e il clan Mazzarella.