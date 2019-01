Napoli, il cavalcavia di Secondigliano fa paura: «Venite a ispezionare il ponte»

Venerdì 4 Gennaio 2019, 11:45

C’è paura tra i residenti di Secondigliano che da tempo denunciano le condizioni del cavalcavia poco distante dal cimitero del quartiere. A destare tanta preoccupazione sono le strutture sottostanti al sovrappasso dell’asse perimetrale di Melito-Scampia, in prossimità di un pilone di sostegno. In quel punto sembrerebbero essersi distaccate due porzioni in ferro che tengono unita la struttura.«Chiediamo una verifica del ponte - dichiarano i residenti - perché dopo tutto quello che è successo l’anno scorso a Genova è giusto pretendere sicurezza. Non sappiamo se la cosa sia veramente pericolosa, ma abbiamo notato che solo in quel punto si presenta questo problema. È importante rassicurare la cittadinanza che vive e percorre la strada ogni giorno».