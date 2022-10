Questa mattina nel quartiere Bagnoli i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Cavalleggeri d’Aosta 36 per un principio di incendio della porta d’ingresso del bar “Lussy Caffè”. Le fiamme – domate dai vigili del fuoco – hanno danneggiato lievemente la saracinesca del locale. Indagini in corso.