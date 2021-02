Napoli, un cavallo al galoppo in autostrada: «Pericolosissimo»

Un cavallo al galoppo sull’autostrada, nei pressi dell’uscita “Centro Direzionale” proveniente dai paesi vesuviani. La denuncia arriva dall'artista Angelo Iannelli che ha contattato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borelli.

«Abbiamo segnalato l’accaduto all’autorità richiedendo un intervento rapido e super attento. Bisogna evitare incidenti. Per fortuna da quello che ci hanno riferito l'animale è spaventato ma non ferito anche se ha causato notevoli rallentamenti alla viabilità. Bisogna immediatamente capire come sia stata possibile una cosa del genere, salvare l'animale ed evitare incidenti». Hanno commento Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli .

