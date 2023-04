Napoli, cavallo contromano in Tangenziale: nessun ferito

Un cavallo al galoppo in tangenziale. È la singolare scena che si sono trovati davanti gli automobilisti questa mattina sulla Tangenziale di Napoli; solo grazie al pronto intervento degli ausiliari alla viabilità, della Polizia stradale e al monitoraggio del sistema di videosorveglianza di cui è dotata la Tangenziale, si è riuscito ad evitare che ci fossero feriti.

Il cavallo si è immesso sull'asse viario alle 8.25 di stamattina, accedendo dallo svincolo di entrata di Agnano, in direzione Fuorigrotta. Gli ausiliari alla viabilità, già presenti per il consueto presidio mattutino, sono prontamente intervenuti seguendo l'animale, costantemente monitorato anche dal sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 e segnalandone la presenza agli utenti in transito, in attesa che la Polizia Stradale effettuasse una safety car per poter permettere la cattura dell'animale e metterlo in sicurezza. Il cavallo recuperato è stato portato nella stazione di Fuorigrotta dove i proprietari hanno potuto recuperarlo.

Subito è scattato l'allarme grazie al sistema di videosorveglianza della Tangeziale e alle segnalazioni degli increduli automobilisti.

La Ippodromi Partenopei società di gestione dell'impianto sportivo dichiara che «la sezione Veterinaria dell'ASL Napoli 1 chiamata sul posto dalla Polizia Stradale ha effettuato i controlli sul microchip del cavallo rilevando che l'animale è risultato essere di proprietà di un privato non riconducibile alla struttura Ippodromo di Agnano e non presente all'interno dell'impianto sportivo» ha detto il presidente Pier Luigi D'Angelo.

«La nostra struttura è presidiata ai varchi di entrata e di uscita ed osserva le più rigide normative in materia di controlli e sicurezza, pertanto è impensabile e maticamente impossibile che possa accadere un episodio del genere come in un film al cinema» conclude il presidente Ippodromi Partenopei.

Immediato l'intervento della polizia che ha messo la strada in sicurezza rallentando il traffico veicolare per poi raggiungere l'animale che è stato riconsegnato ai proprietari.