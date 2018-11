Napoli, cavallo imbizzarrito in fuga travolto e ucciso dal camion

Lunedì 5 Novembre 2018, 20:31

È morto sul colpo, il cavallo che questa mattina è stato travolto da un camion a Ponticelli. Il purosangue era sceso dal van per il suo trasporto parcheggiato su via Mario Palermo e si trovava nei pressi di un terreno quando è improvvisamente scappato.L’animale si è allontanato dagli operatori che lo avevano caricato e si stavano occupando della sua consegna, finendo in mezzo alla carreggiata dove è stato investito da un camion. L’episodio è accaduto alle 8.45 e non ha coinvolto altri veicoli ma non c'è stato nulla da fare per il cavallo che ha perso la vita nell'impatto.Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale comandati da Antonio Muriano che hanno effettuato sopralluoghi e rilievi planimetrici allertando l’Asl veterinaria. L'equipe di sanitari ha constatato il decesso del purosangue ed ha proceduto alla rimozione del corpo ed al suo smaltimento.Secondo una prima ricostruzione dei poliziotti municipali, il cavallo si sarebbe spaventato in seguito al suono di un clacson e sarebbe quindi scappato verso la carreggiata. Il conducente del camion si è fermato per prestare soccorso al cavallo, assistito a sua volta per l'evidente stato di choc dovuto all'investimento.