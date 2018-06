Napoli, cavallo in fuga lungo il corso: inseguito da una moto e fermato

Giovedì 14 Giugno 2018, 10:42

Un inseguimento davvero singolare stamattina a Napoli. Un cavallo è fuggito da una tenuta privata in prossimità di corso San Giovanni e si è messo a correre in mezzo al traffico tra lo stupore dei presenti. Un cittadino, Salvatore Scuotto, lo ha inseguito con la sua moto e dopo diversi chilometri, in prossimità di Portici, è riuscito a fermarlo e a restituirlo alla legittima proprietaria. Scene di un far west positivo, sta volta, a Est di Napoli.