Napoli, cede il marciapiedi all'Arenella: garage allagati, arrivano i pompieri

Domenica 18 Marzo 2018, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo di queste ultime ore sta causando diversi danni in città così come nelle aree periferiche. Voragini e allagamenti sono la triste conseguenza di una perturbazione che ormai insiste da tempo. Proprio questa mattina infatti, uomini della polizia locale e una squadra di vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire all’Arenella dove si sono verificati diversi cedimenti del marciapiede con conseguenti allagamenti di alcuni locali posti proprio ai margini della strada.Al momento l’area del cedimento – in via Platania – è stata delimitata con i nastri segnaletici per impedire l’accesso ai pedoni in attesa di ulteriori verifiche e della successiva messa in sicurezza che dovrebbe essere effettuata nel corso delle prossime ore.