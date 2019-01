Domenica 6 Gennaio 2019, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 53enne napoletano è stato ritrovato riverso sulla carreggiata di corso Vittorio Emanuele, questa notte. L' uomo, L. R. si trovava distante qualche metro dal proprio scooter, un Honda modello Sh ed è stato trasportato intorno alle 2 dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Paolo.I sanitari hanno provato a rianimare il centauro, giunto privo di vita ma stroncato da un infarto intervenuto molto probabilmente mentre era alla guida del motociclo, provocando la perdita di controllo del mezzo. Durante la caduta della vittima che stava rincasando, non è stato coinvolto nessun altro veicolo come accertato dai poliziotti municipali della sezione Infortunistica comandata da Antonio Muriano che ha fatto eseguire, come da protocollo, anche gli esami tossicologici sull'uomo, poi risultati negativi.