Prosegue l’attività del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli che, nel quadro del costante monitoraggio dello stato della sicurezza nell’area urbana e metropolitana, ha pianificato nell’ultimo mese, su disposizione del prefetto di Napoli Claudio Palomba, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, una serie di operazioni ad alto impatto, intensificando i controlli sia nei quartieri Ponticelli e Traiano del capoluogo, che nei rioni a maggiore densità criminale della città di Torre Annunziata.

Novecentoquaranta i controlli eseguiti; 55 le sanzioni, per droga, contrabbando di sigarette e violazioni al codice della strada. In particolare, i baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli e del gruppo di Giugliano in Campania, unitamente ai finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano di Napoli e alle unità cinofile antidroga della compagnia di Capodichino, hanno eseguito nel quartiere Ponticelli 311 controlli a persone e veicoli. Segnalati alla prefettura 4 soggetti trovati in possesso di hashish e marijuana, denunciati 4 responsabili trovati in possesso di centinaia di grammi di sigarette di contrabbando, sanzionati 3 per violazioni al codice della strada.

Nel rione Traiano, nella nota piazza di spaccio denominata la 99, gli stessi baschi verdi di Napoli hanno fermato un'autovettura, il cui passeggero all'atto del controllo, si è dato alla fuga impugnando un’arma; fermato e denunciato il conducente per favoreggiamento, sequestrata una pistola beretta modello 98-fs calibro 9x21 con matricola abrasa e con 15 cartucce, ritrovata poco lontano in una cassetta di legno. I baschi verdi del gruppo di Torre Annunziata hanno inoltre eseguito, nei rioni Penniniello e Provolera, 629 controlli a mezzi e persone.

Scoperto in particolare un soggetto alla guida con patente revocata, pertanto il motoveicolo è stato posto sotto sequestro; denunciato un secondo responsabile trovato in possesso a bordo di uno scooter con di 1,4 kg. di sigarette di contrabbando; segnalati al prefetto 8 soggetti per uso personale di marijuana e hashish. Nello stesso rione Provolera, è stato sequestrato anche un sistema di video sorveglianza, occultato nella grondaia di una palazzina, composto da due microcamere collegate con circa 50 metri di cavo ad una antenna, nascosto su di un filo dell’illuminazione pubblica.

Lo stesso è stato immediatamente rimosso con l’ausilio dei vigili del fuoco. Infine, nella periferia di Caivano, nei pressi del Parco Verde, il gruppo di Frattamaggiore ha sequestrato un veicolo ad un fuggitivo che ha eluso un posto di blocco non fermandosi all’alt intimato dei finanzieri; all’interno dell’auto è stato ritrovato anche un coltello a serramanico. Gli interventi rientrano nel quadro della costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio svolta dalle fiamme gialle partenopee, anche in sinergia con le altre forze di polizia, al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusi soprattutto in alcune aree del capoluogo, che restano oggetto di massima attenzione da parte dell’autorità di governo e delle forze dell’ordine.