Napoli, centinaia di lettere tra i rifiuti: Poste Italiane apre un'inchiesta interna

Mercoledì 8 Maggio 2019, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto è iniziato col ritrovamento di centinaia di lettere gettate tra i rifiuti e ora Poste Italiane ha avviato un'indagine interna. Le buste con indirizzi e dati personali erano state ritrovate nei bidoni in via Pietro Colletta, a Forcella. Una scoperta fatta pochi giorni fa e denunciata da Armando Simeone, assessore all'ambiente della 4 Municipalità che, in seguito a segnalazioni da parte della cittadinanza, aveva allertato la polizia municipale.I primi sopralluoghi degli agenti dell'unità operativa San Lorenzo, comandata da Alfredo Marraffino, avevano accertato la presenza della grande quantità di lettere mai recapitate ai destinatari e contenenti comunicazioni di compagnie telefoniche, servizi postali e istituti di credito. Tutto il materiale, prelevato dagli agenti e restituito agli uffici postali, riguardava residenti della zona compresa tra Forcella e Castel Capuano che da tempo lamentavano la mancata consegna della posta presso le loro abitazioni.Ad oggi, gli uffici postali della zona hanno recuperato la corrispondenza e provveduto alla sua distribuzione e consegna ai destinatari ma, al contempo, hanno avviato le indagini interne per verificare l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Anche i poliziotti municipali stanno portando avanti i controlli per verificare come le lettere possano essere finite nei rifiuti dal momento che non si tratta di un servizio esternalizzato.«Da quando è stata data notizia del ritrovamento delle buste, molti abitanti della zona ci hanno contattato per informarci che da mesi i addirittura anni non ricevono alcuni tipi di lettere - ha dichiarato Simeone - spesso si tratta di bollette ordinarie ed estratti conto di banche per cui la maggior parte di loro fa riferimento a servizi online».Come fanno notare gli esponenti della municipalità, il problema del mancato recapito delle lettere riguarda molte strade e vicoli compresi tra via Pietro Colletta, vico Scassacocchi, via Forcella, via Sant'Agostino alla Zecca, piazza Enrico de Nicola e tutta l'area intorno a Castel Capuano. «Chiediamo che si individuino in tempi brevi le responsabilità di quanto accaduto e che gli abitanti di questa zona possano ricevere i servizi come tutt gli altri cittadini - conclude l'assessore- sono tanti gli anziani o le persone che non possono usare connessioni internet e computer e che più di tutti sono stati danneggiati».