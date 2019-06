Sabato 29 Giugno 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 15:25

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno tratto in arresto un altro affiliato al gruppo criminale noto come Alleanza di Secondigliano: Maurizio Cristiano, 45 anni, domiciliato in Slovacchia, si è consegnato spontaneamente ai carabinieri che hanno dato esecuzione nei suoi confronti all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.