Napoli Centrale, arrestati due borseggiatori con un portafogli da mille euro

La polizia ferroviaria di Napoli ha arrestato due borseggiatori, di 60 e 40 anni, responsabili di furto aggravato ai danni di un viaggiatore all'uscita della stazione. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer, impegnata in servizi antiborseggio nella stazione di Napoli Centrale e nelle zone circostanti, hanno notato due borseggiatori, già noti alle forze dell'ordine, pedinare fino alla fermata del bus di piazza Garibaldi un viaggiatore appena sceso da un treno in arrivo alla stazione. I due borseggiatori, approfittando di un attimo di distrazione all'atto della salita sul mezzo pubblico, si sono impossessati del portafogli che la vittima custodiva in tasca. L'intervento dei poliziotti ha consentito di bloccarli e trarli in arresto per furto aggravato.



La vittima, una volta formalizzata la denuncia negli uffici Polfer, è rientrata in possesso del proprio portafogli contenente la somma di mille euro.