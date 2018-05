Napoli Centrale blindata, fermati uno scippatore e un venditore ambulante abusivo

Domenica 13 Maggio 2018, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:23

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nella stazione di Napoli Centrale, sono stati creati tre varchi di accesso attraverso i quali far passare tutti gli utenti, così consentendo ai poliziotti, muniti anche di metal detector, di controllare de visu le persone in ingresso in stazione e individuare con maggiore facilità eventuali sospetti.In tale contesto, gli uomini del compartimento polizia ferroviaria Campania hanno arrestato un uomo di origini tunisine che si aggirava all’esterno della stazione con fare sospetto. I poliziotti monitoravano a distanza l'uomo e il suo complice quando i due si ponevano sulle tracce di un gruppetto di turisti anziani: il primo con una leggera spinta distraeva la vittima mentre il secondo, con azione repentina, apriva la cerniera dello zaino e asportava un borsellino in cuoio custodito all’interno. In manette è così finito Ahmed Gazouani, tunisino di 25 anni, mentre il complice riusciva a far perdere le proprie tracce.Nella stessa giornata gli uomini della Polfer sono intervenuti arrestato per resistenza e violenza Marco Gaetano Perugino, napoletano 35 anni, venditore abusivo di professione, che aveva minacciato, insultato e aggredito un capotreno di Trenitalia che stava effettuando il servizio di controlleria biglietti all’interno della Stazione.Perugino era stato sorpreso su un treno in partenza da Napoli Centrale sprovvisto di biglietto e, invitato a scendere insieme con il suo carrello di bibite e vivande, aveva reagito aggredendo il capotreno. Intervenuta subito la pattuglia Polfer, veniva bloccato e arrestato, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Napoli nella giornata di lunedì.Poco dopo gli agenti della Polfer denunciavano altri due venditori abusivi napoletani, che a bordo di un treno regionale diretto a Napoli, si avvicinavano a un viaggiatore e, al netto rifiuto di comprare la loro merce, lo aggredivano afferrandogli i lobi delle orecchie. La vittima, appena scesa dal treno, raccontava tutto ai poliziotti che stavano presenziando il deflusso dei viaggiatori in stazione, indicando i soggetti autori dell’aggressione, che venivano prontamente fermati, portati negli uffici e denunciati per percosse e violenza privata.