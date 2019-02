Sabato 9 Febbraio 2019, 16:15

Nel corso del servizio di vigilanza nella stazione di Napoli Centrale, una pattuglia della Polfer si è insospettiva per l’atteggiamento di due uomini che, uscendo da un bar dello scalo ferroviario partenopeo, alla vista degli agenti in divisa sono tornati indietro e hanno cercato di allontanarsi. Nel corso del controllo i due sono stati trovati in possesso di diverse mazzette di banconote. In particolare G.B. custodiva in una borsa 10.000 euro in contanti e una pistola giocattolo completa di caricatore con alcune cartucce a salve, riproduzione perfetta delle armi in uso alle forze dell’ordine. Non disponendo di documenti contabili che giustificassero la somma in suo possesso e in considerazione dei numerosi precedenti penali, prevalentemente per reati finanziari, emersi a suo carico, l’uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di valori ed i soldi e la pistola sono stati sequestrati.