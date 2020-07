Napoli Centrale, ruba portafogli a bordo del Frecciarossa: arrestato libanese

A seguito dei controlli nella stazione di Napoli Centrale, la polizia ferroviaria ha arrestato un cittadino libanese colto nella flagranza di reato per aver rubato, a bordo di un treno Frecciarossa, il portafogli custodito nella borsa di una viaggiatrice.

Lo straniero di 36 anni non si è accorto che la sua fulminea azione era stata notata dagli agenti Polfer presenti sul convoglio, i quali lo hanno bloccato prima che guadagnasse la fuga.

Il maltolto è stato recuperato e riconsegnato alla viaggiatrice in partenza per Milano.

Condotto negli uffici della polizia ferroviaria, l’arrestato ha tentato di eludere la vigilanza iniziando a sputare e a tirare calci, procurando ad uno degli agenti operanti delle lesioni alla gamba.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto in Tribunale per essere giudicato, con rito direttissimo, per i reati di furto aggravato e lesioni a pubblico ufficiale.

