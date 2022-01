Napoli, da lunedì attivi tutti i centri antiviolenza sul territorio

Da lunedì 24 gennaio saranno operativi tutti i centri antiviolenza presenti sul territorio di Napoli. Ne dà notizia l'assessorato alle pari opportunità guidato da Emanuela Ferrante. «Il comune di Napoli sarà in prima linea per l'accoglienza, l'ascolto e l'aiuto di ogni donna e di ogni essere umano che subisca violenza. Con la ristrettezza economica che ancora subiamo, abbiamo fatto tutto il possibile per attivare i Cav e renderli quanto più vicini alle donne vittime.

Ma l'obiettivo prioritario è porre il tema della violenza di genere al centro dell'impegno economico e politico del comune, della regione e del governo. Non è più accettabile dover elemosinare fondi e dover operare con i residui disponibili. È necessaria una rivoluzione culturale anche su questo tema e me ne farò promotrice ad ogni livello istituzionale», spiega l'assessore.

«Alle mie concittadine dico: non abbiate paura di venire nei nostri centri. Non abbiate paura di denunciare. Sappiate che aspettiamo solo di accogliervi!», aggiunge Ferrante. Nei centri sarà possibile trovare ascolto e orientamento ai servizi territoriali, sostegno psicologico e legale ma anche orientamento alla formazione e al lavoro e mediazione linguistico culturale. Tutti i servizi sono gratuiti e nel rispetto dell'anonimato.

Ecco tutti i recapiti

Cav Centrale: per le Municipalità 1 e 2: via Concezione a Montecalvario, 26 - Tel. 0817953191- 90; orari: dal lunedì al venerdì 9.30-13.30, lunedì, mercoledì e giovedì 14-18;

Cav Materdei per le Municipalità 3 e 5: via S. Agostino degli Scalzi - Salita San Raffaele, 61 -Tel. 0817952615; orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.30 - 13.30; giovedì dalle 10.30 alle 14.30;

Cav Fuorigrotta per le Municipalità 9 e 10: Via Diocleziano, 330 - Tel. 0817958010; orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00; martedì 10.00 - 14.00; giovedì 14 - 18;

Cav San Pietro a Patierno per le Municipalità 7 e 8: piazza Guarino, 26 - Tel. 0817952254; orari: dal lunedì al venerdì 9 - 13;

Cav Barra per le Municipalità 4 e 6: Corso Sirena, 305 Tel. 3880973350; orari: dal lunedì al venerdì 9.30 - 13.30.