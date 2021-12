Mobilità Napoli centro, controlli su taxi e bus: sequestri e multe per mancato rilascio ricevute

La polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli nell’ambito delle azioni a supporto della mobilità cittadina per il periodo natalizio. Tali controlli oltre al rispetto delle norme del codice della strada sono stati rivolti alla verifica del rispetto della Ztl bus turistici prevista dal piano straordinario del traffico.

Gli agenti del reparto motociclisti hanno sottoposto a controllo 20 autobus dei quali 9 sono stati sanzionati perché non autorizzati ad accedere in città per effettuare il trasbordo dei passeggeri come prescrive l’ordinanza dirigenziale dello scorso 29 novembre. Gli agenti hanno effettuato, inoltre, controlli su attività commerciali, occupazione suolo, sul corretto uso delle mascherine e per il possesso del green pass. Sul fronte delle verifiche del codice della strada sono state contestate 19 sanzioni per diverse modalità di sosta vietata.

Da ultimo nell’ambito dei controlli di polizia amministrativa hanno effettuato tre sequestri di merce contraffatta Infine, gli agenti della polizia turistica dell'unità operativa Chiaia hanno sottoposto a controllo 80 taxi. Sono stati sanzionati quattro taxi per aver prelevato l’utenza a meno di 100 metri dallo stazionamento e tre per il mancato rilascio di ricevuta in zona stazione centrale ed aeroporto.