«Questo sarà l'ennesimo anno di tristezza per il Centro Direzionale. Nessun albero di Natale e nessuna luminaria ricorderanno a chi vive e a chi lavora in questa zona di Napoli che ci avviciniamo ad una festa sentita come il Natale. Da mesi lanciamo inutilmente la proposta di rilanciare i Centro Direzionale, di risollevarlo dal suo degrado e di trasformarlo in un vero e proprio parco urbano. La nostra voce rimane puntualmente inascoltata delle istituzioni. Non chiediamo nulla di impossibile. Anche uno spelacchio, ma ci diano un albero di Natale».



È la protesta di un gruppo di associazioni civiche coordinate danoto attivista della zona, che da diversi mesi si sono unite per chiedere una interlocuzione con le amministrazioni locali e comunali. In questi giorni pre natalizi stona l'assenza al Centro Direzionale di qualsiasi simbolo natalizio. Non una luminaria, non un albero di Natale. Le giornate del mega complesso di grattacieli trascorrono nel grigiore, con qualche "tocco" di colore sporadico rappresentato dai rifiuti presenti nelle aiuole. Solo pochissime bancarelle spezzano la monotonia di un Centro Direzionale sempre più freddo e avulso da una città che si sta preparando con trepidazione - nonostante i mille problemi più volte denunciati - alle festività natalizie.

Eppure all'ombra dei grattacieli le occasioni non mancherebbero. Decine di giorni si riuniscono ogni giorno per divertirsi all'aria aperta. Le energie positive, però, non sono incanalate e si disperdono nel desolante degrado che pervade l'intera zona. Una zona che, specie nelle ore serali e notturne, diventa estremamente pericolosa.

«Da tutta Napoli i giovani skaters si incontrano sotto il tribunale - prosegue Osvaldo Barba - ci sono gruppi di giovani che fanno parco urbano, comunità ed etnie diverse che vivono il Centro Direzionale come una vera e propria polisportiva all'aperto. Dopo il ferimento della piccola Noemi il quartiere ha preso finalmente coscienza delle sue potenzialità. Adesso è compito delle istituzioni fornire una risposta al territorio, e la risposta deve necessariamente passare attraverso le piccole azioni. Dare un segnale, installando qualche luminaria natalizia anche qui, sarebbe un inizio. Purtroppo - ha poi concluso Barba - ci scontriamo con l'immobilismo di chi pensava di risolvere i problemi di questa zona con il pur meraviglioso murales di Jorit».

