Napoli, s'inaugura il Christmas Village al Centro Direzionale I Video

È arrivato il Natale anche al Centro Direzionale grazie al Napoli Christmas Village. Inaugurazione sotto la pioggia con fuochi d'artificio e festosa parata di Babbo Natale in piazza Salerno. «L'obiettivo - dice Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli - è fare in modo che questa zona della città, che ha sempre fatto pensare al futuro e all'innovazione, sia popolata non solo la mattina, quando si lavora, ma anche la sera, per concedersi qualche ora di svago. Il Christmas Village è un simbolo del Centro Direzionale sempre più vivo e aperto a tutti i cittadini, parte di Napoli che vogliamo far conoscere anche ai tanti turisti». È il modo per valorizzare la zona Est di Napoli, per rilanciare il sito e decongestionare il flusso di visitatori che solitamente in questo periodo si concentra solo in determinati quartieri.

Villaggio di Natale fino al 20 dicembre, aperto a tutti. Ingresso gratuito, e sono numerose le iniziative di intrattenimento sia per grandi che per piccini. Area food, elfi e tanti personaggi del mondo fantastico. Spettacoli dal vivo - come l'esibizione del Coro Gospel prevista per domani insieme con il teatrino dei burattini di Antonio Mercurio in programma alle 14, e poi il 17 e 18 dicembre - e tante attività ludiche come i laboratori per bambini e body painting. Naturalmente, si può incontrare Santa Claus in persona per scattare una meravigliosa foto ricordo nella sua graziosa casa gonfiabile. «Il Christmas Village è pensato per le famiglie e i bambini - commenta Maria Caniglia, presidente della V Municipalità - ma soprattutto per coinvolgere le scuole e gli istituti scolastici della zona e dell'intera città. Un primo passo per trasformare in nuovo posto quello che da anni è stato il simbolo dell'insicurezza e del degrado».