Napoli, fermato al Centro Direzionale ladro armato di cacciavite e cesoia

Tenta di rubare uno stereo in un'auto parcheggiata al Centro Direzionale a Napoli. Ma viene arrestato nel parcheggio sotterraneo dell’isola “B1”. A intervenire i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaggia che, con il sostegno delle guardie giurate, hanno bloccato il 52enne C.M. armato di cacciavite e cesoia per aprire la vettura. Furto sventato, ma la vicenda indica anche la necessità di rafforzare i controlli in una zona della città che si è svuotata con lo smart working e lo è ancora di più negli orari di chiusura degli uffici, diventando facile preda di criminali e balordi.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Blocca un bus a Ischia e picchia l'autista, ferito anche un... LA DENUNCIA Tensione in carcere a Secondigliano: sequestrati 4 telefonini,... ROMA ​Roma, alcol a minori e «movida violenta»: chiusi tre...