Napoli, choc al Centro Direzionale: trans massacrata di botte e rinchiusa nel tombino

Hanno sentito dei lamenti provenire da un tombino e avvicinandosi, hanno scoperto al suo interno, una donna sanguinante e tumefatta. È accaduto questa mattina, poco dopo le 8, all'interno dell'isola pedonale nel Centro Direzionale di Napoli dove la vigilanza privata ha lanciato l'allarme.

Le guardie giurate hanno soccorso la donna transgender in evidente stato di choc e assistita in un primo momento dai sanitari del 118 prima di essere trasferita in ospedale.

Dai primi soccorsi sembra che la donna sia stata vittima di un'aggressione che le ha provocato la frattura del setto nasale e numerosi traumi sul corpo e sul volto. La vittima, presumibilmente percossa con forza, è ricoverata all'ospedale Cardarelli dove il personale sta valutando l'attivazione dello sportello antiviolenza Dafne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA