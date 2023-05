Napoli, sottrae il cellulare a un turista nel centro storico: denunciato

Ieri notte gli agenti del commissariato di polizia Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via De Marinis all’angolo con via Mezzocannone, per una segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il titolare di un’attività commerciale aveva bloccato un uomo che, poco prima, si era avvicinato a un turista e gli aveva sottratto il cellulare che aveva in tasca, per poi cederlo a un persona che si era allontanata frettolosamente.

Un algerino con precedenti di polizia è stato denunciato per furto con strappo, ingresso e soggiorno illegale in Italia e false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale, avendo fornito false generalità.