Napoli, arrestato 45enne già condannato a 6 anni e 6 mesi

Stamattina gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in vico VII Duchesca, un 45enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 26 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo era stato condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione, ad una multa di 7.500 euro e all’interdizione legale dai pubblici uffici per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina, commessi a Napoli tra il 1997 ed il 2017.