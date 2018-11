Venerdì 23 Novembre 2018, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 14:13

Stanotte gli agenti del commissariato Decumani hanno rinvenuto e sequestrato una pistola completa di cartucce ed un altro caricatore. Il rinvenimento è avvenuto in uno stabile di Vico San Nicola a Nilo. Gli agenti hanno scoperto l’arma in un sottoscala dell’androne: una pistola Walther cal. 7.65 con caricatore completo di 7 cartucce ed un secondo caricatore contenente 6 cartucce. Ma poco prima della scoperta, gli agenti hanno rinvenuto in strada un bossolo repertato poi dalla polizia scientifica insieme all’arma e alle munizioni.