«Lo striscione anti-movida rovina il decoro, va rimosso»

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:32

Quando ha ricevuto la comunicazione, Giovanni Citarella ha pensato a uno scherzo. Poi si è reso conto che si trovava di fronte a una richiesta paradossale. Da oltre tre anni porta avanti la sua battaglia contro la movida selvaggia e, tramite uno striscione affisso al balcone, invita i fruitori dei locali di via Bellini, dove abita, a un comportamento più rispettoso. Questo perché il suo appartamento è posto esattamente sopra a una serie di locali affittati in passato a bar e locali notturni privi di insonorizzazione, che gli hanno impedito di dormire la notte, al punto da dover adire alle vie legali. Nell'aprile scorso, il giudice aveva accolto le sue istanze riguardo le immissioni rumorose prodotte ma il gestore alla fine ha deciso di lasciare i locali. Ora i proprietari, probabilmente su richiesta dei nuovi affittuari, hanno sollecitato l'amministratore del condominio a far rimuovere quegli striscioni perché rovinerebbero «l'estetica e il decoro del fabbricato». Citarella però non ci sta e sentenzia: «Io non tolgo nulla. Non sto commettendo nessun reato».Uno striscione dallo sfondo giallo con la scritta «Scusate il disturbo... se qui vive gente che ha diritto al riposo» e poi una sfilza di associazioni di residenti riunite nel comitato per la Quiete pubblica e la vivibilità cittadina. È lì da almeno tre anni come «invito alla civiltà per i fruitori della movida di via Bellini» spiega Giovanni Citarella, che vive al piano nobile di un edificio storico la cui pecca è quella di avere al piano stradale «locali commerciali non insonorizzati, affittati a bar che proponevano persino musica dal vivo, con il risultato che a casa mia si sentiva tutto a tutte le ore». A dargli ragione era arrivata la sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Napoli nell'aprile scorso, che aveva stabilito che il locale «Slash», se voleva restare aperto, doveva insonorizzare completamente gli spazi e ridurre l'emissione dei suoni a una potenza massima di 100 watt per sottofondo musicale.