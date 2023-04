Napoli, rubano un'auto ma vengono scoperti: denunciati i due ladri

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Sofia, hanno notato un’auto con a bordo due persone la cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno fermati accertando che l’autovettura su cui viaggiavano era stata rubata domenica scorsa; pertanto i due, un 49enne e una 36enne napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione. Infine, il veicolo è stato restituito al proprietario.