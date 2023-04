Napoli, 35enne evade dai domiciliari e scappa alla vista della polizia: arrestato

Stanotte gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I in direzione di piazza Bovio, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in via Trinchese dove i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che lo stesso, identificato per un 35enne di Caivano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato; pertanto è stato arrestato per evasione.