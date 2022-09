Napoli, centro storico: sorpreso in casa con pistole e cartucce: arrestato 26enne

Ieri pomeriggio i falchi della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico Foglie a Santa Chiara dove hanno rinvenuto, nascosta in un armadio, una borsa contenente due pistole marca «Beretta» cal. 7.65, di cui una con matricola abrasa, una pistola replica Bruni cal. 9, due guancette in plastica, 48 cartucce calibro 7.65 ed altre 50 a salve cal. 9. M.M.

Un 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni.