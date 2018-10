Venerdì 26 Ottobre 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 15:08

Non si ferma all'alt dei carabinieri, rischia di investire un militare e nella fuga cade, ferendosi insieme alla ragazza che era con lui sullo scooter. Arrestato. È accaduto tra Cercola e Napoli dove i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto nel quartiere di Ponticelli Marco Mazza, 24 anni, di San Sebastiano al Vesuvio già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, alla guida di uno scooter, non si è fermato all'alt impostogli dai militari a Cercola, dandosi alla fuga dopo aver tentato di investire un militare. Nell'inseguimento ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra insieme al passeggero, una ventiduenne di Massa di Somma, anche lei già nota alle forze dell'ordine. Il ragazzo ha riportato lieve escoriazioni alla mano destra, la giovane è stata invece trattenuta in osservazione all'ospedale del Mare per politraumi. Il mezzo, risultato privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato.