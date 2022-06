Un intervento chirurgico disperato, nell'Ospedale del mare, per salvargli la vita. Ma non ce l'ha fatta Luigi Guadagno, 73enne di Cercola, uno dei tre pedoni falciati da un giovane alla guida di un furgone che ha seminato il panico in provincia di Napoli. L'anziano è morto alle 20.10 per le gravissime ferite riportate nell'incidente.