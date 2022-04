Fp Cigl, a Napoli l'incontro sulla salvaguardia dei vigili del fuoco europei

Salvaguardare la vita di tutti i vigili del fuoco europei. È questo l'obiettivo dell'evento “Decon#i5: la vita dei vigili del fuoco è la nostra priorità” in programma venerdì 22 aprile dalle ore 10:00 a Napoli, nella sede della Cgil in via Toledo 353, promosso dalla Funzione pubblica Cgil e dalla Funzione pubblica Cgil Vvf.

APPROFONDIMENTI CRONACA Napoli, Cgil-Slc domani intitolazione sede in memoria di Lucio Muoio LA VERTENZA Logista, giorni di passione: «Lotta per il lavoro» POLITICA Napoli, rinnovati i contratti dell’edilizia: «Al primo...

L'incontro, dopo i saluti del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del direttore regionale dei vigili del fuoco, Carlo Sibilia, prevede la relazione del segretario generale della Fp Cgil Campania, Alfredo Garzi, l'introduzione del coordinatore nazionale Fp Cgil Vvf, Mauro Giulianella, gli interventi di Paola Panzeri, responsabile Epsu, Pierfrancesco Majorino, membro del Parlamento europeo, Nikolaj Villumsen, membro del Parlamento europeo, Jan Willem Goudriaan, segretario generale Epsu, Daniela Nappa, vigile del fuoco e sociologa, Raffaele Cozzolino, responsabile Fp Cgil Vvf dell'Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie. Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale Fp Cgil, Florindo Oliverio.