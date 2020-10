Covid a Napoli, riapre Chalet Ciro: ​locali sanificati e pannelli tra i tavoli

Domani, venerdì 2 ottobre 2020, Chalet Ciro riapre il suo punto vendita presso la Stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, nel rispetto delle misure di sicurezza, raggiungibile anche tramite l’app di Uber. Sabato 3 ottobre, invece, sarà la volta del locale di Via Caracciolo a Mergellina. Dopo una breve sospensione decisa dall’azienda al fine di prevenire, contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 e per poter attuare la sanificazione dei locali della pasticceria, delle attrezzature, nonché dei relativi laboratori, tornano a risplendere di dolcezza le vetrine della pasticceria, all’insegna della sicurezza e della qualità di sempre.

Chalet Ciro è pronto a tornare più forte di prima per accogliere i propri clienti nel rispetto delle misure di igiene: pannelli parafiato, spazi sanificati, dispenser gel disinfettante, ingresso controllato per garantire la distanza di un metro tra un cliente e l’altro, bicchieri e posate monouso, menu digitale visionabile online tramite un QR Code.

Chalet Ciro è aperto dal lunedì al venerdì alla Stazione Centrale di Napoli, dalle ore 6.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle ore 6.00 a mezzanotte; in Viale Giochi del Mediterraneo, invece, dal lunedì alla domenica h. 16.00 – 24.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA