Quasi una settimana di blackout a Chiaia. Tutto è iniziato lunedì sera, intorno alle 18, quando nelle case è andata via la luce per diverse ore dopo l'incendio di un cunicolo dei sottoservizi ad Arco Mirelli. Contestualmente, è saltata anche l'illuminazione pubblica. In strada «i tombini fumavano», raccontano i residenti. I disagi non sono ancora finiti, e ieri sera l'elettricità in via Crispi era ancora a singhiozzo, così come nella parte alta di Corso Vittorio Emanuele, a causa di un secondo dissesto alla cabina della Galleria Vittoria. Due guasti diversi in poche ore. Va sottolineato che la Municipalità 1 si è subito attivata, e che il grosso dei lavori è stato portato avanti nella notte tra ieri e l'altro ieri. L'oscurità resta, però, in una vasta porzione della Napoli bene. Alla base dei disagi, che si stanno ripetendo ciclicamente negli ultimi mesi, c'è senza dubbio il fatto che «i sottoservizi del quartiere sono vecchi, e da troppo tempo non vengono sostituiti», commenta Giovanna Mazzone, presidente del primo parlamentino.

Il buio è calato all'improvviso a Chiaia, lunedì. Sia dentro che fuori dalle case. Un incubo per svariate migliaia di residenti. E anche un rischio per la sicurezza, dal momento che la maggior parte dei servizi domestici, nel terzo decennio del Terzo Millennio, sono elettrici. Persiane e citofoni compresi, senza contare i riscaldamenti. L'area interessata dai dissesti è molto vasta: via Andrea d'Isernia, via Crispi, via Schipa, Riviera di Chiaia, Corso Vittorio Emanuele, Arco Mirelli, vico Fiorentine, via Giordano Bruno e tutta la zona della Torretta. «Per me è stata una nottata drammatica - spiega il notaio Enrico Troisi - Abito all'ottavo piano di un civico a via Andrea d'Isernia, e nella stessa strada ho anche lo studio. L'elettricità è andata via non solo qui, ma anche in via Crispi e via Schipa. Parlare con i numeri verdi è stata un'odissea e non ci siamo riusciti. Alla fine, solo la polizia municipale ci ha dato spiegazioni: i cavi erano saltati per via del freddo, ci hanno riferito. Non è la prima volta che accade un episodio simile a Chiaia. È un fatto inquietante, cui bisognerebbe porre rimedio. Nella mia casa in particolare la luce è tornata alle 2 di notte. Siamo stati senza elettricità per 8 ore. Un incubo, ed è una fortuna che nessuno sia rimasto bloccato negli ascensori e si sia sentito male».

Solo stasera, se tutto filerà liscio, i disagi saranno alle spalle. Ma i dissesti dei cavi elettrici a Chiaia sono diventati purtroppo quasi cronici. Il guasto di lunedì è partito dall'incendio di un cunicolo ad Arco Mirelli. «Purtroppo un episodio del genere era già capitato anche un paio di mesi fa sul nostro territorio aggiunge la presidente Mazzone Allora si era rotta la centralina della Galleria Vittoria, e non era la prima volta che accadeva. Lunedì il guasto ha riguardato invece un cunicolo ad Arco Mirelli in cui passavano cavi Edison ed Enel. L'incendio si è sviluppato da lì e il danno si è generato dai cavi Enel. Gli operai hanno eseguito il grosso del lavoro nella nottata di ieri. La sospensione dell'illuminazione pubblica si è resa necessaria per consentire a Enel di eseguire i lavori. Negli appartamenti, l'energia è stata fornita quasi subito, dopo il blackout di lunedì, grazie a un generatore e a delle procedure d'emergenza messe in campo da Enel. Questo episodio è grave e accende i riflettori sul fatto che urge un rinnovamento dei sottoservizi a Chiaia, che non vengono sostituiti da troppo tempo e sono obsoleti».

Fatto sta che in diverse strade la luce ieri sera era stata ripristinata a macchia di leopardo. È sorto un altro problema, proprio alla sopracitata cabina del tunnel che collega via Acton a via Chiatamone: «Ieri sera - conclude Mazzone - è stata poi riscontrata un'avaria nella cabina della Galleria Vittoria, per questo in via Crispi e Corso Vittorio Emanuele i lampioni sono rimasti inizialmente spenti. Per oggi pomeriggio, in ogni caso, dovrebbe essere tutto ripristinato. La centralina che si trova nella Galleria Vittoria è costantemente esposta ad acqua e umidità: va spostata altrove. Tanti dei blackout continui della pubblica illuminazione a Chiaia arrivano da lì».