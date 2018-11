Chiaia, arrivano i cantieri delle Feste: tre mesi di lavori e nuovo rischio caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 07:00

Arrivano i cantieri tra le strade dello shopping e i baretti di Chiaia. Si tratta di interventi per la posa della fibra ottica e dei cavi dell'Enel. Sono previsti circa tre mesi di lavori. Tante le strade che saranno interessate: da via Chiaia a via Bisignano e via Cavallerizza, fino a Salita Cariati e via Nicotera. Ma anche via dei Mille e piazzetta Rodinò. Immaginabile il caos. I lavori partiranno in questi giorni e saranno eseguiti a step. Per coordinare tutti gli interventi, considerando la delicatezza e la complessità dell'operazione è stato previsto un tavolo tecnico a Palazzo San Giacomo, con tutti i soggetti interessati, per venerdì prossimo. Da mettere a punto anche il cronoprogramma dei lavori di restyling del corso Vittorio Emanuele, con la ripavimentazione con l'asfalto da piazzetta Cariati a piazza Mazzini, che dovevano partire a settembre, ma sono slittati per il sopraggiungere di altri cantieri dell'Enel, e che potrebbero risentire anche del nuovo piano lavori per Chiaia.