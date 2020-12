Far west a Chiaia: assolto ​e scarcerato il pistolero. Cancellata in appello la condanna a 10 anni

Assolto e scarcerato, ribaltata la sentenza di primo grado. Cade l’accusa di tentato omicidio, viene assolto Giuseppe Troncone, al termine del processo d’appello nato dalla sparatoria consumata nel 2017 in zona Baretti a Chiaia. Vennero feriti cinque giovani, nel corso di una rissa nata tra gruppi di Napoli est (rampolli della famiglia Formicola) e ragazzi provenienti da Fuorigrotta. Difeso dai penalisti Antonio Abet e Antonio Liguori, il ventenne Giuseppe Troncone lascia la cella. Per lui la condanna a due anni per rissa (pena sospesa), a dispetto di una richiesta di condanna a 14 anni da parte del pg.

Ultimo aggiornamento: 17:58

