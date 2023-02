Fermato in scooter senza casco: si scopre che era truffatore di anziani. Perquisiti 7 immobili a Chiaia a lui riconducibili

Alla guida di uno scooter senza casco: gli agenti della Polizia Locale di Napoli lo fermano per un controllo e scoprono che si tratta del componente di un'associazione criminale nota per aver compiuto numerose truffe ai danni di anziani; a suo carico una nota di rintraccio emanata dalla Procura di Roma. Sono stati gli agenti della Unità Operativa Chiaia e del Reparto Investigativo Centrale a fermare l'uomo risultato poi indagato per reati di truffa commessi ai danni degli anziani, a Roma tra il 2020 e il 2021.

Dopo la scoperta di questi reati, e in coordinamento con l'autorità giudiziaria competente e con il commissariato di polizia 'Roma Viminalè, è stato eseguito un mandato di perquisizione che ha riguardato 7 immobili, tra Chiaia e la Sanità, tutte strutture in uso all'uomo o a lui riconducibili, tra le quali anche diverse attività ricettive. Le operazioni, che hanno coinvolto oltre 30 agenti della Municipale, hanno prodotto ulteriori elementi probatori a carico dell'indagato.