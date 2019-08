Napoli, banda del buco in fuga: il clan vuole il pizzo sui colpi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 7 Agosto 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno lasciato Napoli, hanno capito che tirava una brutta aria. E sono scappati all’estero (probabilmente in Francia), in attesa di tempi migliori. Sanno di essere finitial centro di una doppia caccia all’uomo: quella della giustizia italiana, che li indica come i maghi del sottosuolo, i probabili registi dei colpi della banda del buco, tra cui quello recente da Trucchi a Santa Caterina a Chiaia; ma anche dalla camorra, già la camorra, che li tiene puntati per un altro motivo: vogliono il pizzo sul bottino, una tangente per i colpi messi a segno di recente al centro di Napoli, dove hanno razziato uffici postali, banche, gioiellerie e tabacchi, portandosi a casa soldi, preziosi e valori al termine di ogni prelievo.