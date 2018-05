Ancora un assalto ad ambulanza: centauro aggredisce infermiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 08:48

Ennesima aggressione ai danni degli operatori del 118. Napoli, «Postazione Pietravalle» indica il codice identificativo che riporta al turno del 118 sul foglio di presenze quotidiane. Uomini in prima linea, quelli che garantiscono il pronto soccorso, gli stessi che danno anima e cuore pur di salvare una vita umana. Metà della loro esistenza, gli assistenti sanitari del servizio emergenze del Pronto soccorso, la trascorrono tra corsie, pronto soccorso ed ambulanze. Da qualche tempo sono oggetto di assurde aggressioni (a dire il vero, le stesse che primari, medici, infermieri e barellieri degli ospedali cittadini hanno subito nel tempo, e continuano a subire) da parte dei soliti noti.E così ci risiamo. È successo ancora, a sole poche ore dall'ultimo, incredibile assalto ad un ospedale napoletano del centro storico da parte di una marmaglia inferocita che alla fine è riuscita a sequestrare un'autoambulanza con a bordo un paramedico convinta così di poter salvare la vita ad un ragazzo vittima di un incidente stradale ai Quartieri spagnoli.I fatti. Poco dopo le prime luci dell'alba di ieri alla centrale operativa del 118 giunge una chiamata che lancia l'allarme: bisogna intervenire su strada, dove a seguito di un incidente, un uomo a bordo di una moto è finito in terra in via provinciale Santa Maria a Cubito, a Chiaiano. La professionalità degli uomini del 118 va ben oltre il senso del quotidiano sacrificio. E così la squadra parte a sirene spiegate per prestare soccorso. Ma sul posto accade l'inverosimile. Dall'ambulanza scende il personale sanitario. Per ragioni ancora tutte da capire, uno dei soggetti coinvolti nello scontro tra scooter colpisce con inaudita violenza un infermiere dipendente della Asl Napoli 1.