Napoli, a Chiaiano scarti industriali buttati al centro della carreggiata

Rifiuti industriali sversati nel bel mezzo della carreggiata su via Comunale Margherita. Una discarica abusiva proprio sull'asfalto nel cuore di Chiaiano dove questa mattina, sono stati costretti uomini e mezzi dell'Asia insieme agli uomini della polizia locale diretti dal capitano Ciro Colimoro. Una task force messa insieme per eliminare il pericolo per i cittadini che da tempo segnalano il degrado della zona.

«Non sappiamo chi sia stato – afferma il vice presidente dell'VIII Municipalità Salvatore Passaro – ma è assurdo che sia stato tutto abbandonato sulla strada. Sono scarti industriali chiusi, imballati e lasciati sull'asfalto come normale spazzatura. Ringraziamo l'azienda sanitaria e la polizia perchè hanno dato piena disponibilità ad un intervento quanto mai urgente. Il passaggio era completamente bloccato ed ancora non crediamo a quanto abbiamo visto. Ora partiranno le indagini per trovare i responsabili di questa azioni incresciosa e pericolosa per l'incolumità dei cittadini».

Ultimo aggiornamento: 12:18

