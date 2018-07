Chiaiano, scoperto e sequestrato deposito abusivo di stoccaggio plastica

Mercoledì 25 Luglio 2018, 20:28

È stato sequestrato dagli agenti del reparto ambientale della polizia municipale un sito di stoccaggio abusivo della plastica. Le denunce dei cittadini ne hanno segnalato la nascita nel quartiere di Chiaiano, nell'ottava Municipalità. La ditta responsabile dell’illecito è già nota alle cronache e alle forze dell’ordine, in precedenza con sede originaria nel comune di Teverola.Chiusi i battenti qualche mese fa a causa di un incendio, la ditta ha organizzato un sito di stoccaggio abusivo nel vallone dell’alveo Tirone, occupandone in parte gli argini abusivamente e depositandovi rifiuti speciali e plastiche al suolo. La polizia giudiziaria del reparto ambientale ha sottoposto a sequestro il sito e i rifiuti ordinandone l’immediato ripristino e la messa in sicurezza al fine di eliminare il grave pericolo di incendio. Denunciate tre persone per illecitiambientali e occupazione abusiva.