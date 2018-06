Napoli, chiede soldi in stazione e aggredisce un dipendente ferroviario: preso

Giovedì 7 Giugno 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 20:26

Alle 07.30 di ieri Ciro Gramaglia, napoletano di sessanta anni, entra in stazione ed avvicina una passeggera intenta a fare il biglietto presso le macchinette self service, chiedendole con insistenza un’elemosina.Nei paraggi un dipendente di R.F.I Protezione Aziendale nota la scena e si avvicina per allontanare la persona molesta dalla zona biglietteria ma questi, per tutta risposta e senza alcun preavviso, lo colpisce violentemente al volto con un malrovescio.L’aggressione gratuita, violenta ed improvvisa terrorizza la signora, mentre tra essa e il Gramaglia si pone il dipendente di R.F.I., sebbene dolorante per il colpo subito in pieno viso.A questo punto intervengono i militari di servizio per l’operazione “Strade Sicure” che bloccano l’aggressore consegnandolo ad una pattuglia della Polizia Ferroviaria immediatamente intervenuta. Il Gramaglia è stato quindi tratto in arresto in regime degli arresti domiciliari per il reato di minaccia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale fino alla successiva convalida intervenuta in data odierna e conclusasi con l’ applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. tre volte alla settimana in attesa del giudizio.Nel pomeriggio inoltre , nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, Bouhouicha Khaled, algerino di anni quaranta, monitorato a distanza da una pattuglia della Polizia Ferroviaria, sfila un telefono cellulare Apple Iphone 6 dalla tasca dei pantaloni di una donna.Inseguito e bloccato immediatamente dai poliziotti, reagisce con violenza nei confronti di uno degli agenti sferrandogli un pugno al torace. Tratto in arresto per il reato del reato di rapina e lesioni a pubblico ufficiale e deferito inoltre all’A.g. per il reato di immigrazione clandestina, è stato condotto presso le camere di sicurezza della locale Questura.Nella mattinata odierna è stato condannato ad 8 mesi di reclusione nel corso del rito direttissimo.