Napoli, la chiesa aperta 24 ore: «Qui preghiamo anche di notte»

Mercoledì 10 Aprile 2019, 11:30

La chiesa è aperta 24 ore su 24. «Qui non si chiude mai», commenta il parroco Michele Madonna, alla guida di Santa Maria di Montesanto da molti anni, ideatore di una insolita «scuola di evangelizzazione diocesana» che - se ha fatto storcere il naso a molti colleghi sacerdoti - è riuscita nell'intento di portare via dalla strada decine di ragazzi pronti a finire nelle maglie della criminalità organizzata. Le sue messe traboccano di fedeli e per ascoltare le catechesi di don Michele arrivano da tutta la regione. Anche di notte quando si chiude l'ingresso principale della chiesa e si apre quello secondario per l'ipogeo dove si allestisce l'altare.È passata l'una: tra i banchi di Santa Maria di Montesanto siede Patrizia, 60 anni. Accanto a lei Rita e Maria, quasi 70, ma sveglie e lucide come se fosse mezzogiorno. «Veniamo qui regolarmente - raccontano le donne - e senza alcun sacrificio, anzi. Sempre più spesso, anche nel cuore della notte, arrivano gruppi di ragazzi che pregano e cantano con noi». Li chiamano «concerti di Dio». D'altronde la musica è al centro dell'evangelizzazione di don Michele dove i suoni, i gesti e il movimento diventano centrali, e indispensabili, per fare presa sui più giovani.