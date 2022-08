Mezzocannone, pericolo cedimenti dalla chiesa di San Girolamo delle Monache: nuove protezioni

Lavori immediati (e urgenti) alla chiesa di San Girolamo delle Monache a via Mezzocannone. Nuove reti di protezione sono state installate per evitare che dalla malridotta facciata potessero cadere calcinacci sui passanti. L'intervento è stato sollecitato dal Comune, intervenuto per il cedimento di piccoli calcinacci: i tecnici hanno rilevato una situazione di emergenza che non poteva essere taciuta, così hanno imposto la realizzazione di un nuovo intervento di messa in sicurezza.

Tutto è iniziato con un provvedimento a tutela della pubblica incolumità a firma del sindaco di Napoli. Pochi giorni prima della fine di luglio era stato notato il pericolo e la macchina s'è messa subito in movimento. «A seguito di un accertamento tecnico eseguito presso la chiesa di San Girolamo delle Monache è risultato quanto segue: caduta di calcinacci dal timpano sommitale della facciata già ricoperta da reti di contenimento. Facciate in pessimo stato di conservazione».

Sulla scorta dei rilievi effettuati dai tecnici è scattata la richiesta per l'esecuzione «immediata senza alcun indugio di tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici di tutte le facciate, con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi».

La chiesa di via Mezzocannone rientra fra le proprietà dell'arciconfraternita «Maria dell'Arco» che è commissariata. Perciò la richiesta di intervento è finita alla Curia, sul tavolo del commissario, don Salvatore Fratellanza. L'organizzazione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza è stata immediata.

Nel giro di un paio di giorni è stata ingaggiata una ditta specializzata che ha raggiunto la chiesa con speciali cestelli e ha provveduto a sistemare nuove reti di protezione sul timpano malridotto e sulla facciata, per contenere eventuali altri piccoli cedimenti, in attesa di lavori di ristrutturazione per i quali, però, c'è bisogno di progetti accurati e, soprattutto di grandi finanziamenti.

Alla conclusione degli interventi la documentazione sulla definitiva messa in sicurezza è stata inviata a Palazzo San Giacomo per consentire all'amministrazione di cancellare San Girolamo dalla lista degli edifici pericolosi.

A Napoli sono centinaia le situazioni di pericolo causate dalla scarsa manutenzione degli edifici. Ogni mese vengono emanate circa 150 ordinanze a tutela della pubblica incolumità nelle quali si ordina ai proprietari dei palazzi a rischio di provvedere alla messa in sicurezza. Solo nell'ultima settimana ci sono state più di cinquanta ordinanze per edifici in ogni quartiere della città. Quella che ha suscitato maggior preoccupazione riguarda via del Cassano a Secondigliano dove in un intero palazzo sono state rilevate «lesioni alle pareti e dislivelli nella pavimentazione». Significa che l'edificio ha bisogno di sostegno immediato e le famiglie che lo abitano sono in grande rischio.