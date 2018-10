Napoli, chiude cimitero Poggioreale: «Alberi crollati ovunque, è rischioso»

Martedì 30 Ottobre 2018, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 11:25

Rientrano le assemblee annunciate dai dipendenti, ma sui cimiteri - e sulle ricorrenze in cui si va a far visita ai propri defunti - continuano ad addensarsi nubi. Stamattina ha chiuso il cimitero di Poggioreale, dopo la tempesta di ieri. «Sono caduti tantissimi alberi, parecchi percorsi erano impraticabili. Comprendiamo la straordinarietà dell’evento delle scorse ore, ma non è la prima volta che a Poggioreale accade ciò» denunciano Gennaro Tammaro e Alessio Salvato, delegati Efi (Eccellenza Funeraria Italiana, sindacato di categoria degli impresari funebri) per la Campania.Nel mirino l'amministrazione cittadina: «A quanto ci risulta gli alberi erano stati già monitorati dagli agronomi del Comune. Anche senza il forte vento delle scorse ore, già in passato per eventi di ben più lieve caratura alberi importanti erano crollati. Se la situazione era nota, e se sono stati effettuati tutti i rilievi del caso, perché stamattina si contano tantissimi cedimenti?».«La situazione a Poggioreale è al collasso - concludono Tammaro e Salvato - e il prossimo sciopero dei seppellitori che non prendono stipendi da circa 4 mesi lo dimostra. È il momento di fare qualcosa, in fretta».