«Siamo costretti a chiudere», a Napoli si arrende lo storico locale Ciro a Santa Brigida

Martedì 24 Settembre 2019, 23:00

La voce è tranquilla e pacata, come capita dopo aver seppellito una persona cara che ha sofferto a lungo. Di chi ha metabolizzato la perdita prima ancora che diventasse realtà. «Si, abbiamo chiuso per evitare che la vicenda finisse male. Il punto vero è che non abbiamo il ricambio generazionale e allora ne abbiamo preso serenamente atto e abbiamo messo in liquidazione la società mantenendo ovviamente la proprietà degli immobili». Antonio Pace, presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, il papà della pizza moderna a Napoli che nel 1994 contribuì a scrivere il primo disciplinare che, fra mille resistenze, eliminava l’olio di di semi e apriva le porte a quello di oliva ha vissuto una estate non facile, prima con la protesta dei dipendenti, rimasti senza stipendio per alcuni mesi, poi con la decisione di chiudere per non riaprire più. «Spero - osserva – che qualcuno abbiamo voglia di far vivere la gloriosa pizzeria che abbiamo portato avanti con mille sacrifici e sforzi. Ma, inutile negarlo, siamo pronti a qualsiasi proposta vantaggiosa ci venga offerta».