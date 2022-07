Napoli, chiude dopo 60 anni l'Istituto Nazareth: «Grave dissesto finanziario»

«Carissimi genitori, purtroppo, nonostante tutti gli sforzi fatti per evitare la chiusura dell’Istituto, oggi abbiamo inequivocabilmente avuto la certezza che non vi è nessuna possibilità perché la scuola riapra normalmente a settembre. A tal riguardo, Vi informo che l’Ente gestore formalizzerà, ciò che in via informale Vi ho anticipato, con una comunicazione ufficiale nella giornata odierna».

APPROFONDIMENTI IL FURTO Napoli, ruba due stereo da veicoli: arrestato 50enne a Posillipo LA VIOLENZA Napoli, parla il 17enne aggredito: «Mi hanno spaccato i denti... LA VIOLENZA Violenza sessuale sulla Circumvesuviana: arrestato 53enne a Napoli,...

Così, in una nota inviata ai genitori dei suoi iscritti, la direzione dello storico Istituto Nazareth del Vomero, in via Kagoshima, annuncia la chiusura dopo oltre sessant'anni di attività dovuta a una gravissima situazione economica.

«Con grande dolore mi sono rivolto all’Istituto Sacro Cuore - continua la nota dalla direzione del Nazareth - che è la scuola più prossima alla nostra e che per possibilità di spazi e mezzi, potesse accogliere i nostri alunni alle condizioni su esposte e garantendo anche un adeguamento delle rette applicate rispetto a quelle del nostro Istituto (...). Resta inteso che la scelta di aderire alla soluzione descritta è libera e senza condizioni (...). Ancora una volta, a nome di tutta la scuola, mi scuso per il grave disagio conseguente all’incertezza della regolare riapertura a settembre dell’Istituto e, sentitamente, saluto tutti voi augurando il meglio possibile ai nostri ragazzi».

Restano così spiazzati centinaia di studenti, i cui genitori, spiecialmente sui social, hanno espresso tutto il loro disappunto, accusando l'istituto di aver comunicato a sorpresa la chiusura dopo aver incassato le quote di iscrizione e le rette di tutti coloro i quali erano fiduciosi in un'apertura nel 2022/2023. Per non parlare della rabbia di molti docenti, con esperienza decennale, costretti ora a trovare lavoro altrove.

«Il Nazareth chiude - riporta una nota dei genitori - nel silenzio generale delle Istituzioni locali, della Curia, del Ministero della Pubblica Istruzione, sotto gli occhi di quegli enti che avrebbero dovuto garantire e promuovere il diritto allo studio nella scuola prescelta da quasi 500 iscritti, dalla materna alle superiori! Questo colpevole silenzio è da imputare a chi non ha mai comunicato ai suoi iscritti l’ipotesi di chiusura quale diretta conseguenza del grave dissesto finanziario e dell’ormai deteriorato rapporto con La Congregazione religiosa delle Dame di Nazareth, cui fa capo la proprietà della struttura».