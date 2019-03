CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Marzo 2019, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano proprio ragione i The Buggles, ma in senso assoluto. Se prima «Video killed the radio star», ora internet uccide tutto ciò che è reale. Fisico. Ciò che si può toccare e vedere di persona. E quello del Lido Club 21 è l’esempio più evidente di quest’epoca che non c’è più. Quelle luci, e sopratutto quel «21» in bella mostra, hanno rappresentato un punto di rifermento per via Nazario Sauro, pochi passi più in là del Lungomare. Una sorta di vero e proprio ritrovo cult della Napoli degli anni ’80. Molto più di un semplice night club. Il Lido club 21 era il simbolo dello strip tease in città.Era, appunto. Perché oggi non c’è più. Nello sgomento di un quartiere - Santa Lucia - che ha visto spegnersi quelle luci da un giorno all’altro. Una vera sorpresa. «Starà chiuso per qualche giorno», è quello che si sono detti i ristoratori o gli abitanti della zona. Perché il Club 21 era visto come un mito, qualcosa di intramontabile, più forte delle mode e dei tempi. E invece? Non c’è più. Luci spente e addio via vai di donne e uomini: le prime come intrattenitrici, i secondi come intrattenuti. Era rimasto uno degli ultimi punti fermi della notte napoletana pur senza quel fascino degli anni d’oro. La saracinesca è stata abbassata per l’ultima volta circa un mese fa. A causa di una mole di lavoro che era diventata pressoché inesistente. Troppo forte la concorrenza del web.