Napoli, chiude per 4 mesi la stazione Università della metropolitana

Qui la metropolitana non si fermerà più. A partire da mercoledì 15 giugno e per la durata di circa 4 mesi la stazione Università, della linea 1 di Napoli, resterà chiusa perché sarà interessata da radicali lavori di sostituzione della pavimentazione dal piano banchina fino alle scale di acceso alla stazione di piazza Borsa. La circolazione dei treni non subirà comunque modifiche.

Attivata nel 2010, progettata da Alessandro Mendini e dal designer Karim Rashid, a partire dal 2015 la stazione ha iniziato a subire frequenti fenomeni di dissesto delle pavimentazioni di pregio. Nel tempo sono stati eseguiti locali ripristini ma il fenomeno si è diffuso progressivamente determinando la necessità di approfondimenti tecnici. Così è stato accertato che il processo di fabbricazione e posa della pavimentazione ha risentito nel tempo dell'umidità.

La metropolitana di Napoli, su impulso dell’Amministrazione e di Anm, ha individuato un materiale più idoneo come quello in questione e si farà carico della relativa posa. Resteranno invariati design e geometria dei diversi piani di stazione. Inoltre, nel corso dei lavori, dal 15 giugno al 15 ottobre, la stazione sarà chiusa al pubblico ma rimarrà presidiata dal personale di Anm per le eventuali emergenze assolvendo la stessa a via di fuga. «È stato scelto questo periodo» ha dichiarato l’assessore Edoardo Cosenza «per minimizzare l’impatto su studenti e cittadini».